Atletica Stefano Mei | Andy Diaz ha avuto qualche problemino 4×100? C’è abbondanza Di Mulo sa cosa fare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) LA SPEZIA – Poco prima della partenza della 10 km di marcia femminile dei Campionati Italiani 2024 di, conclusa con il trionfo ed il record personale di Trapletti, OA Sport ha incontratoMei, Presidente FIDAL. Prima che da Presidente, da spezzinosi prova nel vedere realizzati gli Assoluti nella propria città nel momento di massimo splendore dell’italiana? “Avevamo ottenuto questi campionati italiani già nel 2020, ma per i noti eventi pandemici abbiamo dovuto rimandare. A forza di rimandare siamo arrivati nel 2024, in un altro anno olimpico ed è chiaro che siamo entrati in una nuova dimensione da Tokyo 2020. Siamo la Federazione più forte d’Europa sicuramente, ed una tra le più forti del mondo. Andiamo alle Olimpiadi, con in mezzo gli Assoluti, a due settimane e mezzo dai fantastici Europei di Roma.