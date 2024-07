Addio a Maria Rosario Omaggio da Canzonissima all’impegno per la pace e l’ambiente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 luglio 2024 – Un volto bello, mediterraneo, che custodiva la sua napoletanità.Rosariaera diventata popolare giovanissima, a diciassette anni, con un’edizione dicondotta, nell’inverno 1973/74, da Pippo Baudo. Poi tanto cinema, tanto teatro – tanti premi, compreso il premio Pasinetti a Venezia e il premio Salvo Randone. In un consuntivo neppure esaustivo, saranno più di trenta film per il cinema, 40 serie televisive, 60 spettacoli teatrali, sette libri.Rosariaè morta, l’attrice aveva 67 anni: l’annuncio su Instagram Il cinema la accoglie nel 1976, con ‘Roma a mano armata’ di Umberto Lenzi e con ‘Squadra antiscippo’ di Bruno Corbucci, al fianco di Tomas Milian. Negli anni a venire, ci saranno l’esordio di Cinzia TH Torrini, ‘Giocare d’azzardo’, ‘Era una notte buia e tempestosa’ di Alessandro Benvenuti, ‘Un paradiso di bugie’ di Stefania Casini, ‘Guido che sfidò le Brigate rosse’ di Giuseppe Ferrara e ‘To Rome With Love’ di Woody Allen.