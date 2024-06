Un posto tra i borghi più belli Il sogno potrebbe diventare realtà | Abbiamo le carte in regola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) "Eventi come questi sono fondamentali per valorizzare e promuovere ulteriormente l’immagine di Capraia e Limite in chiave turistica. E sempre in quest’ottica, per arrivare in futuro a valutare e proporre l’ingresso del nostro Comune nel club dei “piùd’Italia“". Lo ha dichiarato il vice-sindaco Edoardo Antonini, indicando uno degli obiettivi a lungo termine a margine dell’evento “Capraia Medievale 1249: l’assedio al Castello“ che si terrà oggi presso il castello di Capraia (con l’organizzazione della Pro Loco e il supporto del Comune di Capraia e Limite). Guardando oltre però, l’amministrazione punta ad avviare un percorso che possa portare Capraia e Limite ad entrare nell’elenco dei Comuni facenti parte dei “piùd’Italia“.