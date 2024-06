Traffico Roma del 30-06-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 30 giugno 2024) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla A1Napoli per incidente code tra Cassino e Pontecorvo versorallentato ilsulla Pontina tra Raccordo Anulare e Castel di Decima direzione Pomezia in zona Vaticano modifiche alla viabilità in via della Conciliazione e su Molte strade adiacenti per agevolare i fedeli che sono giunti alla Basilica di San Pietro per assistere alle 12 alla preghiera dell’angelus e benedizione inevitabili le ripercussioni in diverse zone del rione Prati via dei Fori Imperiali isola pedonale deviati percorsi per diverse linee bus per il trasporto ferroviario nel nodo diancora rallentata la circolazione aTermini per un inconveniente tecnico la linea elettrica i treni potranno subire rallentamenti fino a 60 minuti limitazioni cancellazioni e variazioni di percorso maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul