Traffico Roma del 30-06-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 30 giugno 2024) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani leggero aumento ilsul Raccordo Anulare brevi rallentamenti al momento in carreggiata interna altezza Appia e tra Laurentina e Pontina proseguono i festeggiamenti in onore di San Pietro e Paolo ancora per oggi chiusa alper una fiera locale via Ostiense Tra via Giustiniano Imperatore e via Giulio Rocco in zona Vaticano modifiche alla viabilità in via della Conciliazione e su Molte strade adiacenti per agevolare i fedeli che vorranno raggiungere la Basilica di San Pietro per assistere alle 12 alla preghiera dell’angelus e benedizione per il trasporto ferroviario nel nodo dicircolazione rallentataTermini per un inconveniente tecnico la linea elettrica i treni potranno subire rallentamenti fino a 60 minuti limitazioni cancellazioni e variazioni di percorso maggiori informazioni su queste ed altre notizie su