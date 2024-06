Tour de France 1 luglio tappa in Oltrepo Pavese Strade chiuse e divieti di sosta | dove e quando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) La giornata è di quelle storiche, l’evento è da vedere possibilmente dal vivo e da immortalare col proprio smartphone, per testimoniare ‘io c’ero” e strappare qualche immagine ai vari campioni. Ma avrà anche delle ricadute notevoli sul traffico. Per cui, che si sia o meno appassionati di ciclismo, è bene segnarsi data, orari e luoghi di transito deldein, prima volta in 120 anni, perché lunedì mattina, 12024, sarà interdetta per alcune ore la principale arteria di collegamento della Bassa Lombardia, ma non sarà possibile transitare neppure a piedi nelle vie di alcune località dell’, interessate dalla gara:lla, Broni, Voghera. epa11447236 Danish rider Jonas Vingegaard (R) of Team Visma Lease a Bike and his teammate Belgian rider Wout van Aert (C) in action during the second stage of the 2024decycling race over 199km from Cesenatico to Bologna, Italy, 30 June 2024.