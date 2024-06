Tennis il ranking aggiornato degli italiani | Sinner 1 gli altri big azzurri stabili Sale Sonego

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) Con Janniksempre ben saldo al numero 1 delATP, dove rimarrà ancora almeno fino a tutte le Olimpiadi (che però i punti ATP e WTA non li assegnano per bizze reciproche con l’ITF) per meriti acquisiti, è il momento di dare uno sguardo alpre-Wimbledon. Non ci sono grandissimi cambiamenti, se non un salto di tre posizioni di Lorenzo: di fatto l’ultima settimana prima dei Championships non ha prodotto particolari scossoni, anche perché il trasferimentoverso la terra del terzo Slam dell’anno è spesso stato particolarmente veloce, quando non senza tornei. Sarà un viaggio per dieci, compreso Mattia Bellucci. Del quale, va detto, ilnon cambierà fino alla fine di Wimbledon, considerato che i punti delle qualificazioni vengono conteggiati insieme a quelli del tabellone principale, e dunque li vedremo nella sua casella alla data del 15 luglio.