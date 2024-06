Rey Mysterio | Corpo e mente devono stare bene penso di ritirarmi tra due o tre anni

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 30 giugno 2024) Reyha avuto una delle carriere più decorate nella storia del wrestling e si esibisce ancora regolarin TV come parte dei Latino World Order. L’Hall of Famer della WWE ha debuttato nel 1989 all’età di 14ed è diventato uno dei wrestler più iconici mai usciti dal Messico, ma visto che a dicembre festeggerà il suo 50° compleanno, quanto tempo gli resta ancora sul ring?. Durante la trasmissione “Insight”, aè stato chiesto di parlare proprio di questo. Le sue parole “Finché non se ne parla, e quando mia moglie vorrà, è allora che mi fermerò. Non so se voglio farlo per altri due o tre. Ascolto il mioe la mia, soprattutto quella, perché il mio fisico si sente benissimo grazie a tutti ifici che ottengo con l’immersione a freddo e la sauna.