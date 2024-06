Palio vittoria della Lupa con brivido Volata di Bellocchio su Viso d’Angelo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Siena, 30 giugno 2024 – Tanta gente in Piazza per la seconda prova. E anche sui palchi. Le cene e le chiacchierate fino a notte fonda nel rione non hanno spinto i contradaioli a restare a casa sul divano per guardare la seconda prova. Che ha avuto un sussulto quando, all’ultimo Casato, Tempesta su Zenios ha toccato la protezione, andando comunque a vincere. L’ordine d’ingresso ai canapi invertito rispetto alle trifore per cui il Valdimontone era di rincorsa, al primo posto l’Onda. Cavalli tutti molto tranquilli e gestibili, solo Ares Elce, montato da Grandine nel Leocorno, è andato un attimo a chiudere la mossa, tornando poi al canape. Quindi la partenza che ha visto uscire bene Onda, Giraffa e Oca e anche il Bruco sempre fra i primi.poi sunella Pantera ha fatto un bel San Martino, allungando e prendendo una buona traiettoria al Casato.