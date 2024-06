MotoGP Fabio Di Giannantonio | L’obiettivo era il podio ma abbiamo fatto un garone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) Un weekend davvero positivo perDi Giananntonio. Il pilota romano ha chiuso al quinto posto il GP d’Olanda, ottavo appuntamento del Motomondiale 2024 andato in scena nella mitica “Cattedrale” di Assen. Una gara roboante quella del centauro in forza alla Pertamina Enduro VR46, il quale ha dovuto cedere il passo a Marc Marquez, quarto alle spalle delcomposto da Francesco Bagnaia, Jorge Martin ed Enea Bastianini. Visibilmente soddis, “Diggia” ha analizzato la sua prova in mixed zone: “era ilspinto e lottato per questo – ha detto Di– Ci ho creduto, ma quando volevo tirare il gruppo ho iniziato a sentire il davanti abbastanza freddo. Dopo due-tre volte che mi si chiudeva per la temperatura ho cercato di fare passare gli altri per farlo scaldare di nuovo.