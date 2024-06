Monique Lhuillier rilancia il trend floreale per l’estate 2025

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 30 giugno 2024)diè stata già ben delineata e sarà all’insegna della trama. Colori delicati, avvolgenti, che strizzano l’occhio ai limoni della costiera e alla lavanda della Provenza. C’è chi già sogna, comeche propone trame eteree e che esaltano la natura attraverso capi di estrema eleganza e raffinatezza. La sua collezione Primavera/Estateriaccende l’attenzione sulla tramadeclinata in tutte le sue sfumature più eleganti soft. Complice una location d’eccezione e glam come quella di Palm Beach, che ha ispirato la realizzazione della collezione, il brand ha dimostrato che la prossima estate sarà all’insegna del total flower.. Crediti: Instagram – VelvetMagE non si rinuncia neppure all’ispirazione provenzale, così come a quella della costiera amalfitana: difficile ignorare i limoni che avvolgono la trama e le silhouette della nuova collezione.