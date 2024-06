La Cina si insinua in Ue con la collaborazione universitaria Ecco come

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 30 giugno 2024) La Repubblica Popolare Cinese entra nella ricerca della “rivale” Unione europea. E lo fa attraverso la dimensione più scontata, cioè quella. Facendo sorgere dubbi sulle capacità che l’Europa ha nel tutelarsi da intromissioni più o meno volute. A suonare il campanello d’allarme è Politico, che rivelanegli ultimi dieci anni l’Ue abbia finanziato almeno quattordici progetti (di cui otto ancora in corso), dalla decarbonizzazione alla modellazione del clima, dalla tecnologia di riscaldamento e raffreddamento alle antenne e alla tecnologia di propulsione dei motori, per un valore totale di circa ventisei milioni di euro. Progetti a cui hanno collaborato anche università cinesi considerate ad alto rischio dagli esperti per via dei loro legami con l’apparato militare di Pechino, legami così forte da portare alla nascita del nomignolo “Sette Figli della Difesa Nazionale” per gli istituti in questione, che secondo quanto riportato dalla piattaforma di data intelligence focalizzata sullaDatenna, sono gestite dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione di Pechino e “svolgono un ruolo importante nell’industria della difesa cinese”.