Inter colpo in difesa | dalla Liga il rinforzo per Inzaghi

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 30 giugno 2024) Marotta è scatenato, l’piazza unin: arrivail nuovoper SimoneL’Campione d’Italia progetta il futuro conscia di come la concorrenza sia decisamente più agguerrita in vista della prossima stagione. La Juve, con il nuovo progetto di Thiago Motta vuole provare a vincere subito, il Milan – per input di Cardinale – dovrà essere competitivo ed anche il Napoli, con l’ingaggio di Antonio Conte, intende disputare una stagione da protagonista. Ecco perché i nerazzurri sono impegnati a costruire una squadra ancora più forte, con Marotta che lavora anche e soprattutto con un occhio al bilancio. In viale della Liberazione, infatti, si prosegue con la politica dell’autofinanziamento: cedere per poi acquistare e, se magari si può realizzare qualche plusvalenza corposa, tanto meglio.