Inside Out 2 oltre il miliardo negli USA parte bene A Quiet Place | Giorno 1

(Di domenica 30 giugno 2024)Out 2 è entrato ufficialmente nella storia del Box Office Worldwide, mentre resta comunque ottimo l’esordio di A1. Con gli analisti si aspettavano un terzo weekend americano con primi segnali di calo, questo anche a causa dell’atteso esordio in sala di A1, il film d’animazione Disney/Pixar ha continuato a stupire tutti portando a casa un altro importante successo, ma anche una nuova serie di record impressionanti. Eb, l’ennesimo primo posto diOut 2 nel Box Office USA è valso la bellezza di 57,4 milioni di dollari, l’ottavo più alto di sempre terzo weekend di programmazione, davanti niente di meno che a “Spider-Man: No Way Home“. Ma non è tutto! Grazie a questo nuovo importante incasso,Out 2 è riuscito a portare il totaleUSA fino a quota 469,3 milioni, direttamente al terzo posto degli incassi più alti di sempre per un film d’animazione, davanti sono rimasti solo “Gli Incredibili 2” (608,5 milioni di dollari) e “Alla ricerca di Dory” (486,2 milioni di dollari).