Imola Tour de France atteso prima delle 15 Giro in pista poi via verso l’Emilia

(Di domenica 30 giugno 2024), 30 giugno 2024 – È il giorno del passaggio deldenel corso della tappa Cesenatico-Bologna. Tre i comuni del circondario coinvolti:, Dozza (Toscanella) e Castel San Pietro Terme. L’arrivo dei corridori nel territorio imolese è previsto fra le 14.47 circa e le 15 a seconda della media che terranno dopo la partenza, mentre la carovana inizierà a farsi vedere un paio di oredella gara. I ciclisti sbucheranno nel territorio imolese dopo aver percorso l’ormai leggendaria Gallisterna fra i panorami della Vena del Gesso, percorrendo via Sabbioni e via Ghiandolino, poi entreranno all’Autodromo dalla curva Piratella e dopo un mezzodiusciranno da sotto la torre, per voltare sul ponte di viale Dante e raggiungere viale Zappi, piazzale Bianconcini, i viali Saffi, D’Agostino e Amendola per proseguire dritti lungo la via Emilia i n direzione di Bologna.