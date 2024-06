Covid in crescita Bassetti | Correre ai ripari con i vaccini in vista dell’autunno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 30 giugno 2024) Un’estate anomala, soprattutto al Nord, ha portato alla persistenza di infezioni parainfluenzali, “tanto che sembra di stare a fine marzo e non a fine giugno”. E in quanto al, “con i dati inbisognaaiin”. Matteo, professore e direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, provoca e mette in guardia: “Peccato che gli azzurri siano stati meritatamente eliminati dall’europeo. Soprattutto perché, da oggi, tutti gli italioti che per 2 settimane sono stati commissari tecnici, torneranno a fare gli scienziati disquisendo di medicina e”. Il suo intervento al TgCom24.Leggi anche:, l’ondata estiva è iniziata: “Circolazione del virus in costante aumento.