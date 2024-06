Alex Belli opinionista del Grande Fratello? La risposta spiazza il pubblico

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 30 giugno 2024)rivela di essere stato contattato per il ruolo dial: la confessione dell’attoreè pronto a tuffarsi in una nuova avventura. L’attore si è raccontato nel corso di una intervista concessa a SuperGuida TV dove ha presentato l’esperienza che vivrà come conduttore di The Social Home, un nuovo reality in onda solo sul web nel quale si mescoleranno personaggi famosi con altri meno noti. Esi è detto pronto a vivere questa sua pagina professionale con entusiasmo e voglia di novità: “In un’ epoca in cui tutto viene filtrato e gestito snaturando la realtà e natura prima del reality, The Social Home si propone di riportare alla sua naturale predisposizione il format reality e le “sue dinamiche con un tocco di vitalità in più“, senza censure, senza editore che detta delle linee guida di moderazione”.