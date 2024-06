Zuckerberg si è fatto prendere la mano con le etichette AI

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 29 giugno 2024) Tra i vari obblighi imposti dai nuovi regolamenti sull’intelligenza artificiale c’è quello di etichettare quei contenuti generati con l’intelligenza artificiale. Da alcune settimane, Meta ha introdotto un sistema di “tag” si Instagram e Facebook che serve a dare un’indicazione importante all’utente: stai guardando una fotografia (o un video) generato con l’AI. Dunque, tutto sembra essere in linea con quanto indicato dalla normativa vigente. Probabilmente, però, a Menlo Park si sono fattiun po’ la: vengono segnalate con l’etichetta “Creato con AI” (Made with AI) anche dei contenuti che non sono stati generati da strumenti di intelligenza artificiale. Made with AI, il problema dellesu Instagram Stando alle segnalazioni di molti fotografi professionisti, i loro lavori sono stati analizzati e segnalati dal sistema automatizzato messo in piedi da Meta.