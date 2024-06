Sinner-Hanfmann in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) Jannikse la vedrà contro Yannicknel primo turno di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Esordio soft per il tennista azzurro, che debutta nello Slam londinese contro il 32enne di Karlsruhe, numero 95 del mondo., al primo Major da numero uno al mondo, partirà ampiamente favorito ma non potrà permettersi di sottovalutare l’impegno proprio perché, trattandosi del debutto nel torneo, potrebbe volerci un po’ di tempo per acclimatarsi. Jannik ha vinto l’unico precedente, curiosamente sempre al primo turno di uno Slam, lo scorso anno allo US Open per 63 61 61. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo lunedì 1° luglio, come terzo match dalle ore 14:00 italiane sul Court 1 (al termine di Bektas-Sabalenka).