Serricciolo Piena fiducia all’allenatore Borghetti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Ilsta lavorando sodo per costruire una rosa competitiva in modo da consegnare al confermato misteruna squadra all’altezza della categoria. Si aspettava la riconferma? "Diciamo che io e tutto lo staff tecnico eravamo convinti di aver fatto un’annata positiva, 11 punti in più rispetto all’anno precedente, la terza miglior squadra in trasferta, settimo miglior attacco, 14 giocatori diversi a rete e un solo infortunio muscolare di primo grado subito da un atleta recidivo. Non dobbiamo dimenticare che, considerando una rosa cortissima e con le conseguenze di infortuni purtroppo traumatici, siamo comunque riusciti a centrare l’obiettivo principale della salvezza"." Cosa l’ha convinto a rimanere a? "L’entusiasmo del presidente e di tutta la società nel proseguire un percorso, cercando di migliorarci.