Mercato Il centrocampista goleador Carpani firma per il Catania

(Di sabato 29 giugno 2024) IlGianlucahato un contratto biennale con il. Nelle ultime due stagioni il giocatore si è messo in luce con la maglia della Recanatese mettendo a segno 20 gol. Il giocatore si è ora legato al club siciliano fino al 30 giugno 2026. In Eccellenza il Matelica si è assicurato il difensore Mattia Lucarini, classe 2002, nell’ultima stagione alla Jesina, in precedenza ha giocato in D con il Pineto, dove ha vinto il campionato, e vanta esperienze nel massimo torneo regionale con il Fabriano Cerreto. Con il suo arrivo si amplia la scelta di difensori per l’allenatore Giuseppe Santoni che può contare anche su Mistura e Zappasodi. Alla Maceratese piace ilRiccardo Bongelli (2006), quest’anno alla Fermana.