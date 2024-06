Italia eliminata il fratello dell’attaccante si vendica | pazzesche accuse sui social

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 29 giugno 2024) Pesante eliminazione per l’da EURO 2024 per mano della Svizzera, ilaccusa Spalletti e i centravanti della Nazionale. L’ha già detto addio a EURO 2024. Inaspettata eliminazione della Nazionale tricolore, battuta 2-0 dalla Svizzera in una gara davvero a senso unico. Senza alcuni prodigiosi interventi di Gigio Donnarumma e particolari errori davanti alla porta, gli elvetici avrebbero addirittura potuto chiudere la pratica con un passivo più rotondo. Una disfatta totale per il CT Spalletti, finito anche sotto accusa in queste ore. In molti rinfacciano al commissario tecnico le scelte per le convocazioni, ma anche per il gioco (inesistente, ndr) mostrato dagli azzurri. Sul banco degli imputati anche i centravanti chiamati dall’allenatore: Gianluca Scamacca, Mateo Retegui e Giacomo Raspadori.