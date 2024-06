Il Corvo | 3 nuovi poster dal remake con Bill Skarsgard

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 29 giugno 2024) Questa sera torniamo a parlare di Il(The Crow), ilin arrivo al cinema con protagonista. Nonostante una release cinematografica che si avvicina a grandi falcate (uscirà nella seconda metà del mese di agosto), il tanto chiacchieratodel cult di Alex Proyas, a parte un trailer che tra l’altro non sembra aver convinto i fan del film originale del 1994, non ha offerto fino ad oggi tanti contenuti promozionali. Questa sera, in attesa del lancio di un nuovo trailer, che si spera possa arrivare quanto prima, vi proponiamo la visione di tre. Il film è stato diretto da Rupert Sanders. Oltre anel ruolo iconico di Eric Draven, il cast del reboot di Il(al momento noto come The Crow) spiccano anche i volti di Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger.