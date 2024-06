F1 Lewis Hamilton | Una qualifica che ha confermato la nostra crescita domani punto al podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024)si aspettava qualcosa di più dalle sue qualifiche del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, la Mercedes non ha brillato particolarmente quando sono stati i cronometri a fare la differenza, chiudendo in terza fila a quasi sei decimi dalla vetta. La pole position, nemmeno a dirlo, porta la firma di Max Verstappen che ha rifilato distacchi amplissimi a tutti. Secondo a 404 millesimi, per esempio, Lando Norris, mentre è terzo a oltre mezzo secondo George Russell (+0.526). Quarta posizione per Carlos Sainz a 537 millesimi, quinta proprio pera 589, mentre è sesto Charles Leclerc (+0.730) che ringrazia il tempo cancellato a Oscar Piastri che chiude settimo a 734 millesimi.