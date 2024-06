Euro2024Spalletti | loro ritmo superiore

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 29 giugno 2024) 20.45 "Ilha fatto la differenza. In questo momento non siamo in grado di fare più di questo.Ho provato a cambiare alcuni titolari". Così il ct della Nazionale, Luciano Spalletti prova a spiegare a caldo l'eliminazione agli ottavi contro la Svizzera, al termine di una prestazione davvero sotto tono. "Quel gol a inizio del 2° tempo ci ha tagliato le gambe, siamo stati poco incisivi, ilha fatto la differenza Ilere più alto nel 1° tempo e anche individualmente c'era un passo differente tra le coppie".