Era la Svizzera non il Brasile Capello smonta Spalletti | botta e risposta in diretta

(Di sabato 29 giugno 2024) “Eravamo sotto livello come ritmo. Sia a livello di squadra che in qualche individualità. E se il ritmo è questo diventa anche difficile parlare di qualsiasi altra cosa, compreso il modulo. Dopo la partita precedente mi ero rimproverato di non aver cambiato e di non aver fatto recuperare qualcuno, stasera invece ho cambiato ma laè stata la stessa“. Sono le prime parole pronunciate a caldo da Lucianoai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dell’Italia per 2-0 contro al. “Questa eliminazione ci dà delle indicazioni su cose che dobbiamo cambiare. Ci vuole più gamba e più velocità, al di là della qualità di gioco, perchè fa la differenza sulle distanze da coprire. Come definisco questa avventura? Un’esperienza in cui si poteva fare anche di più, soprattutto dal punto di vista di quello che abbiamo espresso oggi e contro la Spagna.