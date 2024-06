Ciclismo donne Fiorin di Seveso monopolizza il podio con le esordienti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Greta Bordin e Aurora Colombo brillano sotto le stelle della Tre Sere di Busto Garolfo su pista. Le ragazze del Gruppo Sportivo Cicliconquistano la classifica generale. La formazione di Baruccana diha dominato la prova delledecretata dal trionfo di Colombo, dal secondo posto di Isabel Di Sciuva e dal terzo di Anna Caccia (nella foto). Per quanto riguarda la sfida delle allieve, Bordin ha preceduto la compagna di colori Nicoletta Berni, mentre al terzo posto si è classificata Giada Cattani della SCV Bike Cadorago. Quarta piazza a Elettra Maroso che completa la supremazia di casa. In campo maschile, la coppiaformata da Cesare Castellani e Lorenzo Milani ha chiuso la classifica in terza posizione. Nessuna medaglia, invece, per glimaschi che devono accontentarsi della quarta piazza di Andrea Pierobon con i ragazzi del primo anno e del medesimo piazzamento di Mattia Radice con gli atleti di secondo anno.