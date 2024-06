Cani nei luoghi pubblici regole e buonsenso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) Ho letto alcuni interventi e risposte sul tema deinei. Penso che la propria libertà e quella del proprio cane devono rispettare quella degli altri: non a tutti piace vedere un animale libero su un mezzo pubblico, su sedili, né che gironzola in un locale o in braccio al proprietario vicino al bancone di un bar. Oltre al rispetto e al buon senso, credo, mi si corregga se sbaglio, neie mezzidevono avere la museruola, anche se è caldo come rispondono alcuni , per la sicurezza di tutti, anche dei proprietari che dovrebbero disporre di un'assicurazione. Stefano Serafini .