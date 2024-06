Biden non vuole ritirarsi ma sarebbero 6 i nomi che potrebbero sostituirlo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 29 giugno 2024)non, ma6 iche. I Dem preoccupati per la sua performance Nel primo confronto tv tra Trump e, quest’ultimo è apparso debole e confuso. Elemento che non è passato di certo inosservato e che ha fatto sorgere più di una preoccupazione. Il presidenteha replicato alle varie preoccupazioni: “Non faccio più bene dibattiti come prima, ma vincerò. Al voto è in gioco la vostra libertà, la vostra democrazia e l’America. Trump è una minaccia”. Nonostante ciò, i timori per una sua debacle sono alti. Una fonte del partito Democratico ha detto al New York Times: “I partiti esistono per vincere e l’uomo sul palco con Trump non può vincere. Questo timore aumenterà le richieste affinché si faccia da parte”.