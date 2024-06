Biden non si arrende e non fa passi indietro Voglio vincere la nuova apparizione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 29 giugno 2024) Joenon molla. All'indomani del disastroso dibattito televisivo con Donald Trump che ha scatenato il panico nell'establishment Democratico, il presidente Usa torna a parlare in pubblico durante un appuntamento elettorale in North Carolina. E conferma di voler restare in corsa. «Non cammino con la facilità di un tempo, non parlo e faccio dibattiti con la facilità di un tempo, ma so quello che faccio» e «so fare questo lavoro», ha rivendicatoche è apparso molto più vivace e in forma rispetto allo scialbo duello televisivo di due giorni fa. «Non mi ripresenterei se non credessi con tutto il mio cuore e tutta la mia anima di poter fare questo lavoro, la posta in gioco è troppo alta», «intendoqueste elezioni», ha aggiuntodi fronte a centinaia di sostenitori.