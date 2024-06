Uccise la vicina madre condannata a risarcire le figlie della vittima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 28 giugno 2024) Ancona, 28 giugno 2024 – Nove mesi dopo il delitto fu assolto per vizio di mente e finì ricoverato in una Rems. Dopo quattro anni le trecoppiafuria omicida di Michel Santarelli, 28 anni, avranno 600mila euro di risarcimento, 200mila a testa. A pagarli dovrà essere ladel giovane, Giuseppina Scuppa. La donna è stata tirata in causa dalle parenti strette di Fiorella Scarponi, 69 anni, uccisa da Santarelli con un fendete al collo, e Italo Giuliani, 74 anni, ferito gravemente. Era il 3 luglio del 2020 quando il 28enne, affetto da una patologia psichica e in cura al centro di Salute Mentale dall’età di 18 anni, scavalcò il balcone dell’abitazione di moglie e marito, in via Saveri, a Jesi, suoi vicini di casa. Ruppe la finestra ed entrò nell’appartamento.