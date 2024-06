Regolamento diffidati Euro 2024 | come funziona con le squalifiche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) Ilper quanto riguarda idi: eccocon lee la gestione del disciplinare. Iniziano glipei in Germania e i ct, tra i tanti pensieri in queste settimane intense, hanno anche quello legato alle ammonizioni per i loro giocatori. Ilper le diffide e le conseguenti, infatti, è molto stringente, essendo questo un torneo che si dipana in pochi incontri. Vediamo di cosa si tratta. ILDEIDIIn caso di ammonizione, già alla prima sanzione rimediata, si entra in diffida, al secondo cartellino giallo subito in una partita successiva si verrà squalificati per il turno seguente. Questo vuol dire che chi verrà ammonito nella prima e nella seconda giornata sarà fermato e non potrà disputare il terzo match dei gironi, mentre chi sarà stato ammonito per la seconda volta nella terza giornata salterà gli ottavi.