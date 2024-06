Rai blinda Affari Tuoi fino al 2027

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 28 giugno 2024)(US Rai) La Rai ha perso in uno solo colpo Amadeus e I Soliti Ignoti, traslocati sul Nove, privandosi di fatto di un importante doppio tassello dell’access prime time, ma al tempo stesso. Il gioco dei pacchi resterà dov’è, su Rai 1,al. “Sono stati poi approvati il contratto per le edizioni del triennio 2024-27 del programmanonché l’offerta per l’acquisizione dei diritti non esclusivi per gli highlights del campionato di calcio di serie A per il triennio 2024-? si legge in una nota di Viale Mazzini. E’ quanto deciso oggi dal CdA, riunitosi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi, alla presenza dell’AD Roberto Sergio, per esaminare l’evoluzione delle tendenze economiche per l’esercizio 2024.