Il jab Moderna supera il test importante

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 28 giugno 2024) Il successo del vaccino: efficace contro influenza e COVID-19, azienda farmaceutica con sede a Cambridge, Massachusetts, ha annunciato con orgoglio la positiva conclusione degli studi clinici di fase III per il suo nuovo vaccino. Questo vaccino, basato sull’RNA come i precedenti vaccini anti-COVID-19 dell’azienda, si è dimostrato efficace nel proteggere gli adulti di età superiore ai 50 anni sia dall’influenza che dal SARS-CoV-2. Pianificata l’approvazione da parte della FDAintende ora richiedere l’approvazione della Food and Drug Administration statunitense per la commercializzazione del vaccino combinato. Tale combinazione potrebbe portare significativi benefici alla salute pubblica,ndo le sfide L'articolo Il jabilproviene da News Nosh.