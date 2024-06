Chiede al tassista di gonfiare la ricevuta licenziata ex manager di Fincantieri

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 28 giugno 2024) Unadiè statadall'azienda per aver chiesto a un, al termine di una corsa, di "" l'importo dellarelativa alla corsa stessa. Al rifiuto del, la donna - che avrebbe un passato da coordinatrice regionale per il Lazio dell'"Esercito di Silvio", movimento vicino a Forza Italia - si è arrabbiata e ha cominciato a insultare pesantemente l'uomo. La vicenda risalirebbe allo scorso maggio. Il video sui social La vicenda è stata ripresa da una telecamera montata a bordo del taxi il cui video è stato postato dalla seguita pagina Instagram Welcome to Favelas. Una volta diffuso, il video è stato notato anche dalla dirigenza dellache ha licenziato la. Nel video si vede lei che insiste con ilper l'aumento dell'importo, insistenza però che non ottiene alcun risultato e ilemette unaper l'esatto importo della corsa.