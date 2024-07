Bomba ecco chi è davvero Carlo Temptation Island la scoperta sull’identità del tentatore

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 28 giugno 2024) Grande successone per la prima puntata di2024, andata in onda ieri su Canale 5, e c’era naturalmente d’aspettarselo. Il reality che ha luogo in Sardegna è una sicurezza per Mediaset ed è campione di share. Dai primi minuti di registrazione tutti si sono chiesti chi è ilMarini. Oltre alle tragicomiche, ci sarebbe poco da ridere in realtà ma il trash ha la priorità in questi casi, a fare da protagonista nei telespettatori di2024 è stata anche l’attrazione per unin particolare. Tale Claudio Marini, per ora il più sognato dal pubblico e non solo. Chi è nella vita ‘reale’? Ovviamente un po’ di recitazione al fine di attrarre i fidanzati c’è sempre, nei tentatori e nelle tentatrici, ed è giusto così, altrimenti si sarebbero chiamati diversamente.