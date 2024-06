Uomini e Donne Beatriz D’Orsi esce allo scoperto col nuovo fidanzato | la foto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 3 giugno 2024)ha finalmente ritrovato l’amore, adesso sembra essere del tutto ufficiale. Dopo la delusione amorosa avuta da Brando Ephrikian, il giovane ex tronista diche ha scelto a fine percorso di proseguire una relazione a telecamere spente con Raffaella Scuotto (che ancora oggi prosegue a gonfie vele), l’ex corteggiatrice ha ripreso in mano la sua vita, fatta di studio, tempo libero e affetti cari. E ad oggi ha finalmente aperto nuovamente il suo cuore. Da parecchie settimane ormai numerose erano le indiscrezioni che vedevanoimpegnata con un giovane ragazzo di Siena di nome Bernardo Vegni. Alcuni indizi social non lasciavano spazio ad alcun dubbio: entrambi i ragazzi infatti spesso condividevanoe video sui social taggandosi su Instagram negli stessi luoghi, ma nascondendo anche i rispettivi tag.