Tragedia del Natisone il dolore del papà di Patrizia

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 3 giugno 2024)del, ildeldi– «Nulla mi può consolare». Sono queste le parole, raccolte dal Messaggero Veneto, del padre diCormos, la ragazza di 20 anni travolta e uccisa dall’ondata di piena del fiume, in Friuli Venezia Giulia. Assieme a lei, c’erano Bianca Doros, 23 anni, e Cristian Casian Molnar, 25 anni. La procura di Udine ha aperto un’inchiesta. ( dopo le foto) Leggi anche: Terremoto in Italia, forte scossa nella notte Leggi anche: “Sono loro”. Ultim’ora – Ragazzi dispersi, la tragica notizia. Cosa sta succedendodel, ildeldiIl padre diCormos era assieme a numerosi parenti: anche lui ha seguito in riva al torrente, per oltre 48 ore, le ricerche della figlia.