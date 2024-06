Starfield | frequenti cambiamenti al changelog novità in arrivo?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 3 giugno 2024) Mentre lo showcase di Microsoft è alle porte, alcuni utenti hanno già notato delle possibilirelative a. Il backend di Steam sembra infatti suggerire l’di un nuovo aggiornamento per il titolo firmato Bethesda. Tramite Reddit, un utente ha notato diversi interventi al: si tratta di circa 10 modifiche al giorno dal primo maggio. Nonostante sia impossibile anticipare con certezza le, sembra quasi certo che il team di sviluppo abbia in serbo grandi sorprese. Decifrare ogni singola modifica effettuata su SteamDB può risultare arduo, ma una cosa è certa: quando ci sono numerosi, qualcosa di importante è in. Dal primo maggio, sono state effettuate più di 10 modifiche al giorno. Per fare un confronto, gli aggiornamenti di febbraio e marzo hanno comportato circa 60 update al, mentre ora questo numero è già stato superato in meno di un mese.