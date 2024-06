Sagra del pesce a Fiumicino | istituita la viabilità provvisoria

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – Nei giorni 7,8 e 9 giugno 2024 si svolgerà la “Festa delle tradizioni marinare” “del”, organizzata dalla Pro Loco di. Per poter permettere il regolare svolgimento della manifestazione verràla seguente disciplina trafficoper tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: istituzione di divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata in Piazzale Traiano Imperatore dalle ore 08.00 del 06 giugno 2024 alle ore 20.00 del 10 giugno 2024 e comunque fino al termine delle operazione di smontaggio delle strutture presenti. Esclusi i mezzi di soccorso/emergenza, tutti i varchi in entrata/ uscita, a garanzia della pubblica incolumità, sono interdetti a mezzo transenne.