Roland Garros 2024 Djokovic non muore mai | rimonta anche Cerundolo in cinque set e vola ai quarti

(Di lunedì 3 giugno 2024) Novakl’ha fatto di nuovo. Dopo la vittoria inset contro Lorenzo Musetti, recupera nuovamente uno svantaggio di 2 set a 1 e si qualifica per idi finale del. Sconfitto con il punteggio di 6-1 5-7 3-6 7-5 6-3 l’argentino Francisco, che è stato a due game dalla vittoria (con il break di vantaggio) ma ha sentito la tensione del momento e non è riuscito a chiudere. Come uno squalo,ha sentito l’odore del sangue ed ha azzannato la preda, uscendo vincitore dopo 4h40? di gioco. E’ successo davvero di tutto sullo Chatrier, doveha dominato il primo set salvo poi sentire una fitta all’altezza del ginocchio e cedere i due set seguenti, apparendo dolorante e in difficoltà dal punto di vista fisico.