Mo | Idf ' indagine approfondita su circostanze morte dei 4 ostaggi' **

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tel Aviv, 3 giu. (Adnkronos) - L'esercito israeliano indagherà a fondo sulledelladegliChaim Peri, Amiram Cooper, Yoram Metzger e Nadav Popplewell. Lo ha detto il portavoce dell'Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari. "Stimiamo che i quattro siano stati uccisi insieme, nella zona di Khan Younis, diversi mesi fa, mentre erano trattenuti dai terroristi di Hamas e mentre le forze dell'IDF operavano nella città", ha aggiunto Hagari in una conferenza stampa. “So che sorgeranno domande difficili riguardo alledella… stiamo effettuando indagini approfondite, valutando tutte le possibilità, e presenteremo i risultati il più presto possibile, prima alle famiglie e poi ai pubblico. Presenteremo i risultati in modo trasparente, come abbiamo fatto finora”, ha dichiarato Hagari.