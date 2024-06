Migranti in Albanianolo navi da 13 mln

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 3 giugno 2024) 15.42 Il noleggio per un periodo di 90 giorni per una nave "per garantire lo spostamento deisoccorsi in Mare Mediterraneo" fino al porto albanese di Shengjin può costare fino a 13,5 milioni di euro. Lo prevede la "consultazione preliminare del mercato" effettuata dal Viminale per attuare l'accordo italo-albanese per trasferire i., Ii punto di prelievo "" si trova a circa 15 miglia a sud ovest di Lampedusa. Letrasporteranno circa 300 persone (200e 100operatori) compiendo 3/4 viaggi al mese.