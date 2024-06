Matrimonio Dybala le regole per gli invitati | assurde restrizioni per rendere la cerimonia top secret

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Fervono i preparativi per ildi Pauloe Oriana Sabatini. Il calciatore e la cantante convoleranno a nozze il 20 luglio a Buenos Aires, in Argentina, nella tenuta di Dok Haras. Per ilgli, circa 300, tra calciatori, artisti e personaggi famosi, dovranno seguire alcunespecifiche. Una di queste è il divieto di scattare foto o video amatoriali durante l’evento. Niente cellulare, quindi, per i loro ospiti. Questa misura è stata presa per garantire la privacy e l’esclusività deldi. La coppia ha deciso di affidare la documentazione dell’evento a un fotografo professionista. Questo però, non è l’unico divieto fatto aglial loro. La suocera diha raccontato di aver chiesto alla wedding planner, Claudia Villafane (ex moglie di Diego Armando Maradona) di poter avere un proiettore.