Le Relazioni Difettose – Resterà con la moglie finché sarà lei a liberarsi di lui

(Di lunedì 3 giugno 2024) Cara Ester, fino a poco tempo fa sono stata l’amante di un uomo sposato, o come mi disse lui una volta “Verosimilmente un’amante”. Il nostro rapporto è nato via social. Passione, attrazione. Parlavamo anche di altro (libri, musica, politica). Sapevo che era sposato, lui era molto attratto da me, tanto da andare in una spa con lae poi scrivermi che aveva pensato a me lì. E mandarmi foto di lei nuda, con proposta di stare insieme noi tre. Dal social alla realtà. Nuovee sesso, perché oggi le persone ne fanno meno? X Due lavori diversi, ma interessi molto comuni.