Investita da un’auto all’esterno del vecchio ospedale grave 67enne

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dopo gli episodi delle settimane e dei mesi scorsi, ancora una donnain città ed in pieno giorno. L’episodio si è verificato, intorno alle 10.30 di questa mattina,dell’exdi Campi Salentina. Ed è proprio in prossimità delnosocomio che una donna di 67 anni, residente a Novoli, è stata colpita in pieno damentre stava attraversando la strada. La vittima del sinistro è caduta rovinosamente sull’asfalto a causa del fortissimo e violentissimo impatto, riportando una serie di ferite. Donnamentre attraversa la strada, al Fazzi in Rianimazione Sul posto, dopo l’allarme lanciato direttamente da parte dell’uomo alla guida che si è fermato non appena resosi conto di quanto accaduto, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno immediatamente soccorso la donnae, dopo le prime cure in loco, l’hanno poi trasportato, con urgenza e con codice rosso, presso l’Vito Fazzi di Lecce.