Giornata mondiale della bicicletta | dal governo Meloni 600 milioni di euro per 50 piste ciclabili

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ogni anno, il 3 giugno, l’Italia e il mondo intero festeggiano la, un’occasione speciale per celebrare uno dei mezzi di trasporto più antichi e affascinanti, nonché un simbolo di sostenibilità e salute. In un paese dove la passione per il ciclismo è radicata nella cultura e nella storia, questaassume un significato particolarmente speciale.La, istituita nel 2018 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha lo scopo di promuovere l’usoa livello globale, incentivando lo sviluppo sostenibile, l’educazione fisica delle giovani generazioni e la tutelasalute. Utilizzare laper gli spostamenti quotidiani casa-lavoro o per andare a scuola non solo riduce l’impatto ambientale, ma migliora anche la qualitàvita nelle città.