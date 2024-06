Frecce tricolori 2 giugno | le riprese dall’interno della cabina di pilotaggio Video

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) Un momento straordinario per gli italiani si è verificato nelle scorse ore. Nella giornata di domenica 2c’è stata la FestaRepubblica e c’è stato il classico sorvolo delle. Ma quest’anno tutti hanno potuto ammirare in maniera differente questo spettacolo dal cielo, grazie ad unpostato sui social network dall’Aeronautica Militare. Infatti, durante la FestaRepubblica lo show garantito ogni anno dalleè stato ancora più bello grazie alla decisione presa dall’Aeronautica. Chi si trovava dal vivo ha assistito a qualcosa di magico, ma anche chi era a casa o molto lontano dalla capitale Roma ha potuto godere di tutto questo, in virtù delle immagini che hanno tolto il respiro a tutti.