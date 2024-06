F1 GP Canada 2024 | programma orari tv streaming Calendario 7-9 giugno a Montreal

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dopo un fine settimana di riposo, torna in scena il Mondiale di Formula Uno. Dopo la tappa di Monte Carlo, il Circus è pronto per volare dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, dato che si disputerà l’attesissimo fine settimana del Gran Premio del, nono appuntamento di una stagione sempre più interessante. Siamo pronti per assistere al weekend sul tracciato di, intitolato a Gilles Villeneuve, reduci dalla splendida vittoria di Charles Leclerc nella gara di casa a Monaco. La pista posizionata sull’isola di Notre Dame ci dirà molto sul presente e sul futuro delle varie vetture. Nelle ultime settimane, infatti, tutti i team hanno portato aggiornamenti importanti. Ma, tra Imola e Monte Carlo, non ci sono state grandi occasioni per capire davvero il reale passo in avanti delle monoposto su piste non troppo indicative.