Bigica | Dedico questa vittoria a Mattia Giani

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sono arrivate, e non poteva essere altrimenti, anche le lacrime. Quando le telecamere lo hanno inquadrato, al termine della spettacolare gara vinta per 3 a 0 contro la Roma, che gli è valsa lo scudetto Primavera: Stiamo parlando di Emiliano, 50 anni, allenatore del Sassuolo Primavera che sabato scorso, appunto, è risultato vittorioso nella partita contro la Roma nella finale che si è disputata al Viola Park per lo scudetto Primavera. Emiliano, che è stato anche ex Fiorentina ed Empoli, nel momento del trionfo ha voluto ricordare(nella foto), il calciatore di 26 anni del Castelfiorentino che è scomparso la scorsa primavera in seguito ad un malore che lo ha colpito mentre era sul campo di gioco durante una partita contro il Lanciotto, a Campi Bisenzio.